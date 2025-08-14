Leoni scalza Bastoni: è l'Under 19 italiano più pagato della storia | LA TOP 10

© IPA | Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool per 35 milioni più una percentuale sull'eventuale rivendita
© IPA | Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool per 35 milioni più una percentuale sull'eventuale rivendita
© IPA | Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool per 35 milioni più una percentuale sull'eventuale rivendita
© IPA | Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool per 35 milioni più una percentuale sull'eventuale rivendita
Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool: un'operazione che fa ricco il club ducale e che consente al giovane difensore di diventare l'Under 19 italiano più costoso di sempre. Scende al secondo posto Alessandro Bastoni, il podio è completato da Antonio Cassano. Guarda la Top 10...
Commenti (0)