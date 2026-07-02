Lazio, 20mila tifosi in piazza contro Lotito: "Libertà"

Il corteo di protesta dei tifosi laziali, partito da Ponte Milvio, è arrivato allo stadio Flaminio. Tra i presenti anche Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio e tifoso laziale, che ha ammesso di essere "presente per sottolineare che i tifosi non sono soli. Chiedo che il presidente Lotito li ascolti. "Non si tratta più di pochi tifosi, questo è un intero popolo che sente un disagio che deve avere risposte", ha detto. Una marea, quella biancoceleste, che nel percorso verso il Flaminio ha visto aumentare la partecipazione del tifo arrivando a superare - secondo gli organizzatori - le 20.000 presenze con i supporter biancocelesti che hanno percorso viale Tiziano tra cori contro il presidente Lotito e lo sventolio di bandiere laziali. La manifestazione si sposta sotto lo storico impianto dove è presente un palco dal quale interverranno diversi tifosi vip tra cui i cantanti Briga e Tommaso Paradiso.