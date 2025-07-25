Juve, nuovi scatti della terza maglia 2025/2026 ispirata alle Langhe

Una terza maglia dal sapore vintage quella che la Juventus ha svelato per la stagione 2025/2026. Gli ultimi scatti della divisa, già in vendita in alcuni store bianconeri, confermano una tenuta che ricorda quella degli anni '80 e '90, con colore a tinta unita, una zebra e lo sfondo con alberi e fiori. La maglia è ispirata alle Langhe, il paesaggio piemontese ricco di vigne e vini pregiati che sono patrimonio dell'UNESCO.