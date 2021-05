Inter-Roma, lite Conte-Lautaro: “Porta rispetto e non fare il fenomeno”

La reazione polemica e nervosa di Lautaro Martinez al momento del cambio per Pinamonti, dopo che il Toro era a sua volta entrato al posto dell'infortunato Alexis Sanchez nel primo tempo, non è proprio andata giù ad Antonio Conte, che non le ha mandate a dire al suo attaccante. L’argentino ha manifestato la sua insofferenza dando un calcio a una bottiglietta e tornando in panchina mugugnando, ma il tecnico non ci ha pensato due volte a redarguirlo davanti a tutti i suoi compagni: "Devi portare rispetto, invece di fare il fenomeno" ha urlato Conte all’argentino.