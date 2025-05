Inter, Frattesi esulta troppo e gli gira la testa: "Vedevo tutto nero!"

"Non so cos'è successo, sono fortunato ad avere finito la partita perché ho urlato così tanto che mi girava la testa. Vedevo tutto nero, sono stato fortunato a finire la partita. Mi sono stirato all'addome e abbiamo fatto un lavoro incredibile per esserci stasera. È incredibile essere in finale di Champions, non so che dire": lo ha detto il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi, autore del gol decisivo nella vittoria contro il Barcellona. Dopo il 4-3, qualche minuto dopo, Frattesi è stato soccorso dei medici perché si era accasciato a terra dopo che aveva sentito la testa girare.