Inter, ecco la quarta maglia per la prossima stagione

Il sito ufficiale della Nike ha svelato la quarta maglia dell'Inter per la prossima stagione ('Inter 2021/22 Stadium - Fourth'). La maglia ha quattro colori (bianco, nero, azzurro e giallo) e per questo servirà una deroga da parte della Lega, sul petto è già ben visibile lo stemma rinnovato con le lettere 'I' ed 'M'. "Come le altre maglie della nostra collezione Stadium, la maglia Inter unisce dettagli di design originali e tessuto traspirante per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore", si legge sul sito Nike.