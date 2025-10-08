Il patrimonio di Cristiano Ronaldo: stipendio, sponsorizzazioni e immobili

Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell'asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari (circa 1,2 miliardi di euro). Una spinta alla ricchezza di Ronaldo, in grado di monetizzare la sua immagine con sontuose sponsorizzazioni come quelle di Armani, Castrol e Nike, è arrivata dal prolungamento del contratto con l'Al Nassr, firmato lo scorso giugno e avrebbe portato nelle tasche del 40enne portoghese oltre 400 milioni di dollari.