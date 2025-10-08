Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025

Calcio
© instagram | Cristiano Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendi tra il 2002 e il 2023
numeri record

Il patrimonio di Cristiano Ronaldo: stipendio, sponsorizzazioni e immobili

Dall'Al Nassr oltre 400 milioni di dollari. E poi quanti contratti pubblicitari

08 Ott 2025 - 12:06
Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell'asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari (circa 1,2 miliardi di euro). Una spinta alla ricchezza di Ronaldo, in grado di monetizzare la sua immagine con sontuose sponsorizzazioni come quelle di Armani, Castrol e Nike, è arrivata dal prolungamento del contratto con l'Al Nassr, firmato lo scorso giugno e avrebbe portato nelle tasche del 40enne portoghese oltre 400 milioni di dollari.

cristiano ronaldo
stipendio
sponsor
immobili

