Igor Protti, che sorpresa dagli ex compagni per il compleanno!

Festa a sorpresa per Igor Protti. Nel giorno del 58esimo compleanno dell’ex attaccante del Bari, che combatte contro il cancro, gran parte della squadra con la quale vinse il campionato di Serie B nella stagione 1993-1994 gli ha fatto visita a Cecina. Aderendo all’iniziativa di Alfonso Cacciapuoti, grande amico di Protti, hanno macinato chilometri per essere accanto al festeggiato Emiliano Bigica, Lorenzo Amoruso, Massimiliano Tangorra, Nuccio Barone, Carmine Gautieri, Gianluca Ricci, Marcello Montanari, Francesco Pedone, Alberto Fontana, Pino Alberga, Luigi Caggianelli, Michele Andrisani, Emanuele Brioschi e l’allora fisioterapista del Bari, Giuliano Gresi. La festa è poi continuata in un ristorante e Protti è apparso molto rinfrancato per l’inattesa visita dei suoi compagni di squadra. Assente giustificato il suo gemello del gol, Sandro Tovalieri, bloccato dalla febbre. “Ringrazio questi pazzi per la bella giornata che mi hanno regalato. Questo per me è un compleanno davvero speciale”, sono state le sue parole. Protti nei giorni scorsi aveva dato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, evidenziando un miglioramento nelle condizioni del fegato, ma anche che “lo sgradito ospite ha fatto visite alle mie vertebre”.