Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
1 di 1
© X

© X

© X

la reiunion

Igor Protti, che sorpresa dagli ex compagni per il compleanno!

25 Set 2025 - 08:07
1 foto

Festa a sorpresa per Igor Protti. Nel giorno del 58esimo compleanno dell’ex attaccante del Bari, che combatte contro il cancro, gran parte della squadra con la quale vinse il campionato di Serie B nella stagione 1993-1994 gli ha fatto visita a Cecina. Aderendo all’iniziativa di Alfonso Cacciapuoti, grande amico di Protti, hanno macinato chilometri per essere accanto al festeggiato Emiliano Bigica, Lorenzo Amoruso, Massimiliano Tangorra, Nuccio Barone, Carmine Gautieri, Gianluca Ricci, Marcello Montanari, Francesco Pedone, Alberto Fontana, Pino Alberga, Luigi Caggianelli, Michele Andrisani, Emanuele Brioschi e l’allora fisioterapista del Bari, Giuliano Gresi. La festa è poi continuata in un ristorante e Protti è apparso molto rinfrancato per l’inattesa visita dei suoi compagni di squadra. Assente giustificato il suo gemello del gol, Sandro Tovalieri, bloccato dalla febbre. “Ringrazio questi pazzi per la bella giornata che mi hanno regalato. Questo per me è un compleanno davvero speciale”, sono state le sue parole. Protti nei giorni scorsi aveva dato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, evidenziando un miglioramento nelle condizioni del fegato, ma anche che “lo sgradito ospite ha fatto visite alle mie vertebre”.  

igor protti
bari

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:41
Sedicesimi, tutti i gol del mercoledì

Sedicesimi, tutti i gol del mercoledì

03:43
Grosso: "Rifarei le scelte che ho compiuto"

Grosso: "Rifarei le scelte che ho compiuto"

04:00
"Il Como è stato molto superiore"

"Il Como è stato molto superiore"

02:48
Da Cunha: "Vogliamo sempre vincere"

Da Cunha: "Vogliamo sempre vincere"

02:31
Iannoni: "Il Como ha meritato"

Iannoni: "Il Como ha meritato"

07:15
Fabregas: "Si è vista la forza del gruppo"

Fabregas: "Si è vista la forza del gruppo"

01:00
La moviola di Parma-Spezia: "Fuori uno ai rigori"

La moviola di Parma-Spezia: "Fuori uno ai rigori"

00:40
La moviola di Verona-Venezia: "Grandine in… fuorigioco"

La moviola di Verona-Venezia: "Grandine in… fuorigioco"

00:59
La moviola di Como-Sassuolo: "Che visione!"

La moviola di Como-Sassuolo: "Che visione!"

00:40
Pazzini: "Una parola spiega il Como di Fabregas"

Pazzini: "Una parola spiega il Como di Fabregas"

03:48
Como-Sassuolo 3-0: gli highlights

Como-Sassuolo 3-0: gli highlights

00:31
Viviano: "Como sorpresa? Di più…"

Viviano: "Como sorpresa? Di più…"

06:01
Fabregas: "Il nostro progetto è molto chiaro"

Fabregas: "Il nostro progetto è molto chiaro"

01:31
Jesus Rodriguez e Goldaniga: "Ci tenevamo tanto"

Jesus Rodriguez e Goldaniga: "Ci tenevamo tanto"

01:41:33
Como-Sassuolo: partita integrale

Como-Sassuolo: partita integrale

02:41
Sedicesimi, tutti i gol del mercoledì

Sedicesimi, tutti i gol del mercoledì

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro