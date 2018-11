Facebook

Arsenal, bruttissimo infortunio per Welbeck Un terribile infortunio per Danny Welbeck, attaccante non certo fortunato. Il centravanti dell'Arsenal si è procurato una sospetta frattura alla caviglia destra durante il match di Europa League con lo Sporting. Contrasto fortuito nell'attaccare la palla di testa su un cross e ricaduta fatale per l'inglese, 28 anni, sfortunatissimo nella sua esperienza all'Arsenal: per i vari infortuni al ginocchio destro è rimasto fuori praticamente due anni. Ora i Gunners attendono l'esito degli esami ma Welbeck è uscito dal campo in barella, con i medici che gli hanno applicato la maschera per l'ossigeno per facilitarne la respirazione. La gravità dell'infortunio si è intuita anche dalla reazione dei suoi compagni di squadra, uno su tutti Mattéo Guendouzi, che si è subito messo le mani in faccia per non vedere. >