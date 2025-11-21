Donald Trump regala a Cristiano Ronaldo la "Chiave d'oro" della Casa Bianca: primo sportivo a riceverla

Incontro storico alla Casa Bianca: Donald Trump riceve Cristiano Ronaldo e gli regala la "Chiave d'oro"di Stefano Fiore
Donald Trump ha celebrato la visita di Cristiano Ronaldo allo Studio Ovale con un gesto senza precedenti per un atleta: il presidente degli Stati Uniti ha donato al fuoriclasse portoghese la "Chiave d'oro" della Casa Bianca. L'incontro è avvenuto nell'ambito della visita di una delegazione di funzionari dell'Arabia Saudita, guidata dal principe ereditario Mohammed bin Salman.
La "Chiave d'oro", disegnata personalmente da Trump, è un onore raro e significativo da ricevere, non una convenzione presidenziale standard. Ronaldo è il primo sportivo in assoluto a ricevere questo regalo. L'esclusivo club dei destinatari della chiave include figure come Elon Musk, l'ex premier giapponese Taro Aso e il premier israeliano Benjamin Netanyahu.