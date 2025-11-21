Donald Trump regala a Cristiano Ronaldo la "Chiave d'oro" della Casa Bianca: primo sportivo a riceverla

La "Chiave d'oro", disegnata personalmente da Trump, è un onore raro e significativo da ricevere, non una convenzione presidenziale standard. Ronaldo è il primo sportivo in assoluto a ricevere questo regalo. L'esclusivo club dei destinatari della chiave include figure come Elon Musk, l'ex premier giapponese Taro Aso e il premier israeliano Benjamin Netanyahu.