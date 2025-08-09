De Gea torna a Manchester: premiato prima di United-Fiorentina

Momenti emozionanti prima dell'amichevole Manchester United-Fiorentina, con i Red Devils che, nella persona del capitano Bruno Fernandes, hanno premiato David De Gea, portiere dei viola che dal 2011 al 2023 aveva vestito la maglia rossa giocando 545 partite vincendo 9 trofei. Nel pre-partita spazio anche per Benjamin Sesko, attaccante appena prelevato dal Lipsia per 85 milioni, che ha ricevuto gli applausi del suo nuovo pubblico.