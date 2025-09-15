Logo SportMediaset
Cremonese, il debutto di Vardy: mezz'ora contro il Verona

Prima con i grigiorossi per l'inglese, che è partito dalla panchina. In tribuna la moglie Rebekah

15 Set 2025 - 21:18
Maglia e pantaloncini numero 10 e primi palleggi con la Cremonese per Jamie Vardy, convocato da Davide Nicola per la partita contro il Verona ma che è partito dalla panchina poiché ancora in ritardo di condizione. Il 36enne è poi entrato nella ripresa, al 58' per Bonazzoli. Per il debutto dell'ex Leicester allo stadio Bentegodi c'è anche in tribuna la moglie Rebekah, sposata nel 2016.

jamie vardy
cremonese
debutto

