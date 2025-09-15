Cremonese, il debutto di Vardy: dalla panchina contro il Verona

© IPA
Prima con i grigiorossi per l'inglese, ancora in ritardo di condizione e quindi non titolare. In tribuna la moglie Rebekah
Pantaloncini numero 10 (per la maglia occorrerà l'eventuale ingresso in campo) e primi palleggi con la Cremonese per Jamie Vardy, convocato da Davide Nicola per la partita contro il Verona ma che parte dalla panchina poiché ancora in ritardo di condizione. Per il debutto dell'ex Leicester allo stadio Zini c'è anche in tribuna la moglie Rebekah, sposata nel 2016.
