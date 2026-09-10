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CHAMPIONS LEAGUE

Karetsas, il ds del Dortmund: "Sta bene, situazione diversa da quella di Eirksen"

Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni del greco, costretto a lasciare il campo in barella dopo appena 27 minuti della sfida di Champions contro il Villarreal per un malore

10 Set 2026 - 16:20
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A due giorni dall'episodio che ha fatto spaventare molti tifosi gialloneri, il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Nils Book, ha rassicurato sulle condizioni di Konstantinos Karetsas, costretto a lasciare il campo in barella dopo appena 27 minuti della sfida di Champions contro il Villarreal per un malore: "Sta bene, considerate le circostanze", ha detto il dirigente precisando che gli accertamenti medici sono ancora in corso e che per questo motivo non è ancora possibile stabilire quando il 18enne potrà tornare in campo. Una cosa però sembra certa: "Al momento non sembra che si tratti di una situazione come quella di Eriksen. Finora siamo piuttosto ottimisti", ha spiegato Book. 

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