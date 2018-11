Facebook

Leicester, emozioni e brividi al King Power Stadium Migliaia di tifosi del Leicester hanno reso omaggio al presidente Vichai Srivaddhanaprabha, tragicamente scomparso dopo lo schianto con il suo elicottero all'esterno del King Power Stadium. Gli appassionati delle Foxes hanno organizzato la "Walk for Vichai" in occasione del ritorno della squadra nello stadio di casa per il match di Premier League contro il Burnley, raggiunto a piedi per la prima partita dopo l'incidente. "Questo è per te Mr Presidente, Leicester ti ama molto più di quanto pensassi" recita uno striscione sulla scena. Poi, una volta dentro lo stadio, la scenografia e il clima sugli spalti sono stati da brividi. >