Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Copa Libertadores: Supeclasico, ancora un rinvio? Il maltempo non dà tregua a Buenos Aires e il Superclasico tra Boca-River, andata della finale di Copa Libertadores, è nuovamente a rischio rinvio. Dopo le fortissime piogge di ieri che hanno costretto a posticipare ad oggi il match, anche le condizioni meteo odierne non sono incoraggianti. Alle 15 ora italiana la Conmebol prenderà una decisione definitiva: in caso di ulteriore slittamento, si giocherà sabato 17 novembre. >