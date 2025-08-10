Community Shield nel ricordo di Diogo Jota e André Silva: commozione a Wembley

Il primo impegno ufficiale del Liverpool, in Community Shield a Wembley contro il Crystal Palace, è stata l'occasione per i giocatori dei Reds e i propri tifosi per rendere omaggio allo sfortunato Diogo Jota, morto in un incidente stradale insieme al fratello André Silva lo scorso giugno. Prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio e sugli spalti sono stati numerosi i tributi per il portoghese.