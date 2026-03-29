Caos cromatico in Belgio-USA: maglie identiche e rivolta social. "Non si capisce niente"

Ieri il Belgio ha battuto 5-2 gli Stati Uniti in amichevole, in gol anche gli "italiani" McKennie e De Ketelaere, ma sui social il match è diventato d'interesse per un altro motivo: le maglie delle due squadre. Secondo quanto ricostruito gli Usa, padroni di casa, non hanno voluto indossare la seconda divisa creando un conflitto a livello visivo soprattutto per gli spettatori dello stadio o alla tv. Da vicino, infatti, le righe rosse alternate a quelle bianche degli Stati Uniti riescono a creare contrasto con la divisa bianca con leggere pennellate rosse del Belgio ma da lontano era come vedere due squadre con divisa bianca. "Non si capisce niente" il commento più gettonato del web.