a zingonia

Atalanta, le immagini dell'amichevole contro l'Opatija

10 Ago 2025 - 13:21
6 foto

All'indomani dell'amichevole di Colonia, l'Atalanta è scesa in campo questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per un test-match di 75' (primo tempo da 45', secondo da 30') con la formazione croata dell'Opatija, terminato con il punteggio di 3-3. Dopo un tentativo in avvio di Scamacca (diagonale di poco a lato), la gara si sblocca al 23' con Kamaldeen che chiude sul secondo palo il perfetto assist di Samardzic. Gli ospiti trovano il pareggio al 29' con Zibanovic. Nerazzurri di nuovo in vantaggio al 34' con un gran tiro di Sulemana (assist di Scamacca) che si insacca all'incrocio. Prima dell'intervallo il nuovo pareggio della formazione croata, ancora con Zibanovic. Nella ripresa l'Opatija si porta avanti con Ajayi. Risposta nerazzurra con Kamaldeen (palla a lato). Al 71' Samardžic trasforma il rigore che lui stesso si era procurato per il 3-3. Le ultime occasioni sono di Ahanor e Samardžic (palla fuori di poco per entrambi). La squadra riprenderà gli allenamenti martedì mattina al Centro Bortolotti di Zingonia, a porte chiuse

