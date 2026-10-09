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NBA

LeBron James all'esordio con Philadelphia: 5 assist nel solo primo quarto

10 punti per il Re alla prima uscita con la nuova maglia

09 Ott 2026 - 10:22
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Il debutto con i Philadelphia 76ers nella pre-season della Nba, alla vigilia della sua 24esima stagione in campo, di LeBron James parte con una sconfitta indolore ma con buoni segnali del 42enne di Akron: nei 18 minuti in campo conclude con 10 punti (con un solo tiro dal campo, messo a segno, e 8/8 ai liberi) e con 5 assist tutti nel primo quarto, mostrando di essere già al centro del gioco e mettendosi da subito a disposizione dei compagni. Esordio in maglia Sixers anche per Jaylen Brown con 18 punti; mentre nel finale restano sul parquet solo le riserve, a dimostrazione del relativo valore del 114-108 conclusivo in favore dei Brooklyn Nets.

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