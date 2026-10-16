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EX STELLA

Da leggenda NBA ad agente di polizia: la nuova vita di Stoudemire

L'ex giocatore e hall of famer ha preso il diploma presso l'accademia per le forze dell'ordine della MDC School of Justice ed è pronto a entrare in servizio presso il Dipartimento di Polizia delle Scuole di Miami-Dade

16 Ott 2026 - 20:25
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Reinventarsi dopo una carriera ad altissimo livello. Amar’e Stoudemire, ex stella NBA, è pronto per iniziare un nuopvo capitolo come poliziotto a Miami. Questo è quanto ha annunciato sui social la MDC School of Justice dove l'ex centro ha ottenuto il diploma. 

"Amar’e Stoudemire ha lasciato il segno sul campo da basket. Sei volte All-Star dell’NBA, Rookie of the Year nel 2003 e recentemente inserito nella Basketball Hall of Fame, ha giocato per alcune delle squadre più importanti del campionato, tra cui proprio i nostri @miamiheat. Oggi festeggia un traguardo molto diverso: il conseguimento del diploma presso l’Accademia di base per le forze dell’ordine della MDC School of Justice, dopo mesi di rigoroso addestramento. E si diploma con un riconoscimento speciale, ricevendo il premio Harry “Coach” Everett per il suo contributo al successo del programma dell’accademia durante tutto il suo percorso formativo. Per Amar’e, questa è più di una seconda carriera. Diventare agente di polizia era un sogno d’infanzia, ispirato in parte dai membri della sua famiglia che hanno prestato servizio nelle forze dell’ordine.
Ora inizierà un nuovo capitolo come agente di polizia presso il Dipartimento di Polizia delle Scuole di Miami-Dade, @miamischoolspd, restituendo qualcosa alla nostra comunità e fungendo da modello positivo per la prossima generazione. Congratulazioni, Amar’e, e a tutti i diplomati del corso BLE 401! Vi auguriamo un successo continuo mentre vi assumete questa importante responsabilità nella nostra comunità".

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