Basket
basket

Basket: presentata Tatum 4, progettata per valorizzare il ritorno di Tayson Tatum

L'ala dei Boston Celtics al lavoro dopo la rottura del tendine d’Achille subita lo scorso maggio

25 Set 2025 - 13:34
Nonostante le avversità, Jayson Tatum non sta lottando solamente per tornare. Sta tracciando un percorso verso qualcosa di più grande — supportato in ogni passo dalla sua nuova silhouette firmata Jordan Brand, la Tatum 4. La nuova Tatum 4 è pensata per le prestazioni sul campo, rimanendo la più leggera della linea Jordan Brand dedicata alla performance ed offrendo una calzata aderente, pronta per chi gioca dall’inizio alla fine della partita. Tatum 4 sarà disponibile in tutte le taglie, a partire dal 10 ottobre su jordan.com e in punti vendita selezionati.

tatum

