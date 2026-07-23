Dinamismo, velocità e linee spezzate: ecco le maglie dell'Italrugby

Il nuovo Away Kit 2026/27, invece, si presenta su base bianca e valorizza ulteriormente il tricolore attraverso una grafica che si sviluppa sul corpo anteriore, sulle spalle e sulle maniche. Anche in questo caso il design si ispira ai principi del Futurismo, con elementi geometrici che si intersecano e si sovrappongono generando un forte senso di movimento e profondità. All’interno del colletto è riproposto il tape personalizzato con la scritta “LA POTENZA E LA VELOCITÀ”, mentre il Macron Hero ricamato e i bordi manica sono in blu navy. Anche in questo caso, sul fondo posteriore della maglia è embossata la scritta ITALIA. Il kit si completa con pantaloncini blu navy dotati di coulisse bianche con puntali tricolori e con calzettoni bianchi rifiniti da un bordo superiore blu navy.