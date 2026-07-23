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Dinamismo, velocità e linee spezzate: ecco le maglie dell'Italrugby

23 Lug 2026 - 11:53
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L’arte continua a ispirare le maglie dell’Italrugby e a raccontarne l’identità. Dopo il richiamo al classicismo che aveva caratterizzato la collezione della scorsa stagione, i nuovi Home e Away Kit 2026/27 realizzati da Macron, partner tecnico della FIR, si ispirano al Futurismo, movimento artistico che ha fatto di energia, velocità e dinamismo i propri tratti distintivi.

Gli Azzurri guidati da Gonzalo Quesada hanno recentemente concluso la prima parte del Nations Championship con le sfide disputate nell’emisfero australe. Dopo la pausa estiva, il torneo riprenderà a novembre con gli incontri contro Sudafrica, Argentina e Fiji. Una stagione intensa che vedrà le Nazionali italiane scendere in campo con nuovi kit che, oltre a proporre un design ricco di significati, sono stati sviluppati da Macron utilizzando materiali altamente performanti per garantire il massimo livello di comfort e prestazione.

Il nuovo Home Kit 2026/27 delle Nazionali maschili e femminili dell’Italrugby si presenta nel tradizionale colore azzurro, con girocollo impreziosito da un dettaglio tricolore. L’intera superficie della maglia è caratterizzata da una grafica sublimata ispirata al linguaggio visivo del Futurismo: linee spezzate, forme geometriche e traiettorie dinamiche si intrecciano creando un effetto di movimento continuo. Alcuni elementi si sviluppano tono su tono, mentre altri richiamano i colori della bandiera italiana, dando vita a una composizione che esprime energia, velocità e forza, valori che trovano una naturale corrispondenza nel rugby contemporaneo.

Sul petto, a destra, è ricamato in bianco il Macron Hero, mentre a sinistra trova spazio lo stemma della Federazione Italiana Rugby. All’interno del colletto è presente un tape personalizzato nero con la scritta “LA POTENZA E LA VELOCITÀ” alternata al logo FIR. Sul fondo posteriore della maglia compare inoltre, in embossatura, la scritta ITALIA. Il kit è completato da pantaloncini che riprendono la grafica della maglia, con coulisse bianche e puntali tricolori, e da calzettoni azzurri.

Il nuovo Away Kit 2026/27, invece, si presenta su base bianca e valorizza ulteriormente il tricolore attraverso una grafica che si sviluppa sul corpo anteriore, sulle spalle e sulle maniche. Anche in questo caso il design si ispira ai principi del Futurismo, con elementi geometrici che si intersecano e si sovrappongono generando un forte senso di movimento e profondità. All’interno del colletto è riproposto il tape personalizzato con la scritta “LA POTENZA E LA VELOCITÀ”, mentre il Macron Hero ricamato e i bordi manica sono in blu navy. Anche in questo caso, sul fondo posteriore della maglia è embossata la scritta ITALIA. Il kit si completa con pantaloncini blu navy dotati di coulisse bianche con puntali tricolori e con calzettoni bianchi rifiniti da un bordo superiore blu navy.

Il backneck interno di entrambi i kit presenta un’etichetta personalizzata con le grafiche distintive dei kit a fare da sfondo, il logo FIR, la scritta “LA POTENZA E LA VELOCITÀ”, il logo Macron e la dicitura “Designed in Bologna”, a testimonianza di come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus.

Come tutti i kit realizzati da Macron per le proprie federazioni e squadre partner, anche le nuove maglie dell’Italrugby sono in Eco Fabric, tessuti ottenuti da poliestere 100% riciclato post-consumer. Il materiale principale utilizzato è Eco Armevo, sviluppato per garantire la massima resistenza anche durante le fasi più intense del gioco. La presenza di inserti in Eco Bodytex ed Eco Strong Mesh assicura inoltre leggerezza, comfort e un’eccellente traspirabilità.

I nuovi kit gara 2026/27 e l’intera collezione di abbigliamento e merchandising realizzata da Macron per la Federazione Italiana Rugby sono disponibili nella sezione dedicata sul sito macron.com.

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