1 di 5
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

RUGBY

"Umiliati", "in rovina", la stampa inglese sotto shock per il ko "epocale" contro l'Italia nel Sei Nazioni

I giornali inglesi non perdonano il primo, storico, ko dei Tre Leoni contro gli azzurri: "Crisi in piena regola". Dubbi anche sul futuro del ct Borthwick

08 Mar 2026 - 10:50
5 foto

Dall' "In rovina" del The Telegraph, allo "Scossi" del The Guardian, passando per "In crisi" della BBC, lo "Shock" del Daily Mail fino all'"umiliati" del Times. La stampa inglese ha reagito con profondo sconcerto alla sconfitta storica dell'Inghilterra del rugby, battuta all'Olimpico di Roma dall'Italia per 23-18 nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026.

"L'Inghilterra è in rovina, non ha giocato bene, mentre l'Italia sì. Molti se lo aspettavano. Non c'era né ritmo né ritmo e l'Italia sembrava fantastica. L'Inghilterra ora si troverà nel punto più basso - graffia il Telegraph - Vorranno prendere un aereo per partire da Roma il prima possibile. Un tempo era tradizione offrire una birra al proprio avversario; speriamo che questa tradizione rimanga invariata e che i ragazzi si facciano avanti e riconoscano i loro vincitori".

Leggi anche

L'Italrugby scrive la storia: al Sei Nazioni arriva la prima vittoria contro l'Inghilterra in 33 sfide

Per il Guardian "non ci sono dubbi, questa è ormai una crisi in piena regola per l'Inghilterra. L'Italia, sotto per 18-10 a un certo punto, ha intuito la sua occasione e ha sferrato il colpo decisivo al 71° minuto, quando il sostituto Leonardo Marin si è tuffato per concludere una splendida meta in contropiede, innescata dalla potente corsa di Monty Ioane e Tommaso Menoncello, che in precedenza aveva segnato una favolosa meta in solitaria. Non sorprende che il boato del fischio finale si sia sentito fino alle Alpi. I nostri ragazzi hanno preso una bella batosta".
"A Roma - aggiunge il Daily Mail - sono stati costruiti e demoliti imperi e il rugby inglese ha subito una sconfitta epocale che lascia grandi interrogativi sul futuro di Steve Borthwick (il tecnico dell'Inghilterra). La federugby inglese non apporterà alcun cambiamento dopo una stagione disastrosa, ma se le cose non cambieranno entro l'estate, lo stipendio dell'allenatore sarà difficile da giustificare. L'Inghilterra non aveva mai perso contro l'Italia, ma il suo record di imbattibilità durato 34 anni è ormai finito. I giocatori dell'Inghilterra, ormai distrutti, si sono riuniti in un capannello in campo dopo il fischio finale e Maro Itoje ha pronunciato alcune parole intimidatorie. Ma cosa diavolo avrebbe potuto dire alla sua squadra, i cui prossimi due test sono in trasferta contro Francia e Sudafrica?". Per il Times, infine, si è trattato di una "umiliazione per Steve Borthwick, questa è una sconfitta storica per l'Inghilterra".

rugby
sei nazioni
inghilterra
italia
giornali

Ultimi video

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

I più visti di Rugby

L'Italrugby scrive la storia: al Sei Nazioni arriva la prima vittoria contro l'Inghilterra in 33 sfide

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra infiamma lo stadio Olimpico

"Umiliati", "in rovina", la stampa inglese sotto shock per il ko "epocale" contro l'Italia nel Sei Nazioni

L'Italrugby lotta ma cade anche a Edimburgo: arriva un altro cucchiaio di legno

Italia, debutto da sogno al Sei Nazioni

Sei Nazioni, il trofeo distrutto e bruciato in un incidente d'auto: come e quando sarà sostituito