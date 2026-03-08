"Umiliati", "in rovina", la stampa inglese sotto shock per il ko "epocale" contro l'Italia nel Sei Nazioni

Per il Guardian "non ci sono dubbi, questa è ormai una crisi in piena regola per l'Inghilterra. L'Italia, sotto per 18-10 a un certo punto, ha intuito la sua occasione e ha sferrato il colpo decisivo al 71° minuto, quando il sostituto Leonardo Marin si è tuffato per concludere una splendida meta in contropiede, innescata dalla potente corsa di Monty Ioane e Tommaso Menoncello, che in precedenza aveva segnato una favolosa meta in solitaria. Non sorprende che il boato del fischio finale si sia sentito fino alle Alpi. I nostri ragazzi hanno preso una bella batosta".

"A Roma - aggiunge il Daily Mail - sono stati costruiti e demoliti imperi e il rugby inglese ha subito una sconfitta epocale che lascia grandi interrogativi sul futuro di Steve Borthwick (il tecnico dell'Inghilterra). La federugby inglese non apporterà alcun cambiamento dopo una stagione disastrosa, ma se le cose non cambieranno entro l'estate, lo stipendio dell'allenatore sarà difficile da giustificare. L'Inghilterra non aveva mai perso contro l'Italia, ma il suo record di imbattibilità durato 34 anni è ormai finito. I giocatori dell'Inghilterra, ormai distrutti, si sono riuniti in un capannello in campo dopo il fischio finale e Maro Itoje ha pronunciato alcune parole intimidatorie. Ma cosa diavolo avrebbe potuto dire alla sua squadra, i cui prossimi due test sono in trasferta contro Francia e Sudafrica?". Per il Times, infine, si è trattato di una "umiliazione per Steve Borthwick, questa è una sconfitta storica per l'Inghilterra".