Mutazioni ad alta quota: nuova via sul Monte Bianco per Matteo Della Bordella

Tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo Matteo Della Bordella, Mirco Grasso e Giacomo Mauri hanno aperto una nuova via sulla parete sud delle Petites Jorasses: si tratta di “Mutante” (M8, 6c, AI4+, 520 m). Un itinerario che si distingue per la varietà degli stili e per il contesto in cui è stato concepito: un ambiente solitamente frequentato in estate, ma quasi ignorato in inverno. Le Petites Jorasses sono infatti una meta molto conosciuta nella stagione estiva, anche per la presenza della storica via Bonatti-Mazeud sulla parete sud, a circa cinquanta metri dalla nuova linea, oltre che per la vicinanza del bivacco Gervasutti. Un luogo classico dell’alpinismo, dove però raramente si pensa di andare in condizioni invernali, proprio per l’esposizione a sud. Per Della Bordella si tratta della quarta via aperta nel massiccio, dopo Incroyable, Il Giovane Guerriero e Il Regalo di Berna.