CICLISMO

Vuelta, altra manifestazione Pro Pal: 16a tappa ridotta di 8 km

09 Set 2025 - 17:41
16 foto

Ancora una protesta Pro Pal durante la Vuelta di Spagna di ciclismo. La 16a tappa, la Poio-Mos. Castro de Herville, in Galizia, è stata ridotta di otto chilometri dopo che i manifestanti avevano tagliato un albero e lo avevano posizionato lungo la carreggiata per impedire il passaggio di corridori sulla salita finale. Già l'11a frazione era stata neutralizzata a 3 km dal traguardo di Bilbao per evitare incidenti a causa delle numerose proteste pro Palestina nella città basca.

vuelta
manifestazione
corteo pro-palestina

