Wehrlein domina sotto la pioggia a Shanghai: vittoria e mondiale riaperto

La risposta della Porsche è arrivata immediatamente. Dal muretto ordinano a Wehrlein di spingere, anche a costo di consumare più energia. Il tedesco esegue riportandosi in testa. L'apertura della finestra del Pit boost non ha cambiato le carte in tavola: Wehrlein ha effettuato la sosta prima di Dennis e, quando tutti hanno completato il pit stop obbligatorio, è tornato al comando davanti ad Antonio Félix da Costa e Jean-Éric Vergne, con Dennis quarto.