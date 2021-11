Vandoorne chiude in testa il day-2, passi avanti per Giovinazzi  

Stoffel Vandoorne ha chiuso davanti a tutti la seconda giornata dei test di Valencia, avvicinamento alla stagione 2022 del campionato di Formula E, che scatterà a fine gennaio in Arabia Saudita. Il belga della Mercedes è stato il più veloce con il tempo di 1'26"045, bruciando per 44 millesimi Edoardo Mortara con la Venturi e per 55 millesimi Jake Dennis con la monoposto del team Andretti.