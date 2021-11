Test Formula E: Frijns si prende la scena a Valencia, Giovinazzi è solo 20°

TEST GIORNO 1

Le due Ds Techeetah inseguono da vicino

Nel grande giorno di Antonio Giovinazzi al debutto con il team Dragon/Penske Autosport a Valencia nella prima giornata di test di Formula E il più veloce è stato Robin Frijns (Envision Racin) con il tempo di 1:26.968. Difficoltà per l'italiano che ha chiuso in 20.esima posizione a più di tre secondi dal leader: ora ha a disposizione la giornata di domani per migliorare prima di volare a Jeddah per disputare il suo penultimo GP di F1 con Alfa Romeo. Formula E, primo giorno di test per Giovinazzi a Valencia

















































Dietro Frijns ecco le due DS Techeetah praticamente appaiate di Vergne e Felix Da Costa rispettivamente a +0.173 e +0.175. Quarto Cassidy seguito da Lotterer ed Evans. Difficoltà anche per il campione in carica Nicky De Vries ultimo con la Mercedes-Eq a quattro secondi e mezzo. Esordio abbastanza positivo per Dan Ticktum con la Nio 333 Racing, 18.esimo e meglio del compagno ben più esperto Turvey.