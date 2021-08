Un poker di outsider di lusso per il doppio (e decisivo) appuntamento di Berlino

FORMULA E

Top drivers in cerca di riscatto nel doppio round di Ferragosto che nel fine settimana assegna i titoli del Mondiale elettrico.

di

STEFANO GATTI

Le loro chances iridate sono oggettivamente ridotte ai minimi termini se non inesistenti ma Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne, Lucas Di Grassi e Sebastien Buemi (quest'ultimo appunto fuori dai giochi ) possono essere considerati gli arbitri della sfida per il primo titolo FIA di Formula E che va in scena nel fine settimana a Berlino. In palio - chimere iridate a parte appunto - ci sono l'orgoglio ed il piazzamento finale delle rispettive squadre nella classifica riservata ai Costruttori, che vede attualmente al comando Envision Virgin Racing.

La squadra di Robin Frijns (secondo nella classifica piloti con 89 punti) precede la Mercedes di Nyck De Vries, leader della generale con 95 punti, solo sei in più del connazionale. Insomma, al di là della certezza di un Mondiale apertissimo, la strsda è in qualche modo... tracciata, su entrambi i fronti. La storia della stagione che si conclude sabato 14 e domenica 15 con la doubleheader londinese ci ha però insegnato ad essere... pronti a tutto. Anche all'intromissione nel vivo della "battaglia" di outsider che poi non sono nemmeno tali. Anche perché Vergne, Di Grassi e Buemi (di loro stiamo parlando) sono tutti e tre ex campioni e sul pedigree e sulle precedenti esperienze di Vandoorne non ci piove!

Saranno loro, andando a caccia di un finale all'altezza della loro classe a spostare gli equilibri della caccia al titolo? Di sicuro il belga Vandoorne ha il compito di aiutare la Mercedes a colmare i sette punti di ritardo della Casa di Stoccarda della molto meno blasonata Virgin (158 punti contro 165), mentre JEV ha quello ancora più impegnativo di alimentare le speranze di rimonta di DS Techeetah (campione Costruttori delle due ultime stagioni) , la di là della possibilità del francese di aiutare il compagno di squadra Felix Da Costa a difendere il titolo piloti conquistato proprio dodici mesi fa nella "bolla" berlinese di Tempelhof. Possibilità nella quale, visti i precedenti tra i due ed in generale quelli tra Vergne ed i suoi compagni di squadra, pare non credere proprio nessuno. Sono comunque tanti (diciassette) i punti che separano il Costruttore cinese dalla vetta: 148 a 165.