Ticktum di nuovo in pole, battuto Da Costa in finale

Nel Gruppo B a chiudere davanti a tutti è stato Taylor Barnard, già autore della pole a Monaco nella passata stagione. Alle sue spalle Oliver Rowland, Jean-Eric Vergne e Antonio Felix da Costa hanno completato il quadro dei qualificati. Giornata difficile invece per Pascal Wehrlein: il campione del mondo in carica ha lamentato problemi di bilanciamento della vettura e non è riuscito a superare il taglio dei gruppi. Giornata complicata anche per la DS Maximilian Günther, terzo in qualifica ieri e oggi penalizzato da un tempo cancellato per track limits.