Ticktum di nuovo in pole, battuto Da Costa in finale
Dopo il miglior tempo di ieri il britannico della Cupra Kiro si conferma re del giro secco e conquista la pole nel Principato. Dalle 14:30 la gara 2 in diretta su Italia 1.di Massimiliano Cocchi
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Dan Ticktum conquista un'altra pole position nel Principato di Monaco al termine di una sessione di qualifica giocata sui millesimi. Dopo il miglior tempo di ieri, il pilota della Cupra Kiro ha confermato di essere il più veloce sul giro secco, imponendosi nella finale dei duels contro Antonio Felix da Costa (Jaguar) conquistando così altri tre punti di bonus.
Già nella fase a gruppi il britannico aveva mostrato un passo impressionante. Nel Gruppo A Ticktum si è preso il primo posto davanti a Edoardo Mortara, Mitch Evans e Felipe Drugovich, lasciando fuori diversi nomi importanti. A sorpresa non sono infatti riusciti a qualificarsi ai duels il vincitore di gara 1 Nyck de Vries e Nico Müller.
Nel Gruppo B a chiudere davanti a tutti è stato Taylor Barnard, già autore della pole a Monaco nella passata stagione. Alle sue spalle Oliver Rowland, Jean-Eric Vergne e Antonio Felix da Costa hanno completato il quadro dei qualificati. Giornata difficile invece per Pascal Wehrlein: il campione del mondo in carica ha lamentato problemi di bilanciamento della vettura e non è riuscito a superare il taglio dei gruppi. Giornata complicata anche per la DS Maximilian Günther, terzo in qualifica ieri e oggi penalizzato da un tempo cancellato per track limits.
Nei quarti di finale Mortara ha eliminato Evans con un giro di altissimo livello, Ticktum ha avuto la meglio su Drugovich grazie a un ultimo settore eccezionale, mentre Vergne ha eliminato il Campione del Mondo in casa Rowland. Emozioni nella sfida tra da Costa e Barnard, con il portoghese capace di passare il turno per appena un millesimo di secondo.
Le semifinali hanno regalato altri duelli ad altissima tensione. Ticktum ha superato Mortara nonostante il pilota Mahindra avesse registrato il giro più veloce dell'intero weekend, mentre dall'altra parte da Costa si è aggiudicato la sfida contro il suo ex compagno di squadra Jean-Eric Vergne per pochi centesimi.
La finale ha quindi riproposto il confronto tra Ticktum e da Costa già visto ieri in gara, ma ancora una volta il britannico si è dimostrato imprendibile sul giro secco. Un'altra prestazione di altissimo livello che conferma il grande stato di forma del pilota Cupra Kiro e gli regala una pole dal peso specifico importante sul circuito più iconico del calendario.