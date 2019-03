Tamponamento Bird-Lotterer. Sam: "Mi dispiace", André: "Mi ha toccato tre volte"

10/03/2019

Finale concitato a Hong Kong con il tamponamento tra Sam Bird e André Lotterer ce ha deciso l'E-Prix. L'inglese della Virgin ha toccato il tedesco e gli ha provocato una foratura: "Mi dispiace per quello che è successo, ma non si può cambiare linea due volte", ha detto sotto il podio. Amareggiato e deluso il pilota della Ds Techeetah che era vicino alla prima vittoria in carriera: "Peccato, mi ha toccato tre volte. Penalizzarlo? Ora non mi cambia niente, avete visto tutti come è finita la mia gara", le parole alla nostra inviata Anna Capella.