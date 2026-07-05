Sorpresa Di Grassi a Shanghai: prima vittoria per Lola nel mondiale elttrico

Lucas Di Grassi conquista l'E-Prix di Shanghai al termine di una gara ricca di colpi di scena e regala alla Lola la prima vittoria dal ritorno alle competizioni nella nuova era della Formula E. Un successo che sa di storia per il 41 enne brasiliano che ha già annunciato il suo ritiro dalle competizioni alla fine della stagione, un successo costruito con una strategia perfetta: l'utilizzo impeccabile dell'Attack Mode negli ultimi giri gli ha permesso di superare negli ultimi due giri Jean-Éric Vergne, secondo al traguardo e Joel Eriksson, terzo al traguardo.