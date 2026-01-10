Formula E Miami, diretta su Canale 20 e sportmediaset.it

Non è un ritorno qualunque. Miami è stata una delle prime tappe del viaggio elettrico: 14 marzo 2015, stagione 1, quinto E-Prix della storia. Vinse Nicolas Prost con la Nissan e.dams, in un campionato che stava ancora cercando identità, spazi e futuro. Poi l’uscita dal calendario, il rientro nel 2025 all’Homestead-Miami Speedway e ora un nuovo cambio di scenario. La Formula E si sposta, ancora una volta, seguendo la propria natura: adattarsi, reinventarsi, trovare contesti che parlino al pubblico globale.