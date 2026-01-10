Logo SportMediaset

Formula E
Round 3

Formula E Miami, diretta su Canale 20 e sportmediaset.it

La Formula E torna in pista il 31 gennaio a Miami per il terzo round stagionale. Si corre sul cittadino nei pressi Hard Rock Stadium. Alle ore 19:00 diretta su Mediaset e in live-streaming su sportmediaset.it 

10 Gen 2026 - 11:12
© Formula E

© Formula E

La Formula E ritrova Miami e lo fa cambiando ancora scenario. Il Mondiale elettrico torna in Florida nella Season 12 con una sede nuova e simbolica: il terzo round stagionale si disputerà nell’area dell’Hard Rock Stadium, cuore pulsante dello sport a Miami Gardens, dove prende forma il Miami International Autodrome. Appuntamento fissato per sabato 31 gennaio 2026, in diretta alle ore 19:00 su Canale 20 e in live-streaming su Mediaset.it.

Non è un ritorno qualunque. Miami è stata una delle prime tappe del viaggio elettrico: 14 marzo 2015, stagione 1, quinto E-Prix della storia. Vinse Nicolas Prost con la Nissan e.dams, in un campionato che stava ancora cercando identità, spazi e futuro. Poi l’uscita dal calendario, il rientro nel 2025 all’Homestead-Miami Speedway e ora un nuovo cambio di scenario. La Formula E si sposta, ancora una volta, seguendo la propria natura: adattarsi, reinventarsi, trovare contesti che parlino al pubblico globale.

© Formula E

© Formula E

Il Miami International Autodrome è un circuito cittadino non permanente, già noto agli appassionati per ospitare dal 2022 il Gran Premio di Miami di Formula 1. Ma, come accade in altre città chiave del calendario – Città del Messico, Jeddah, Shanghai – la Formula E costruisce un layout specifico, pensato per valorizzare le sue monoposto, la gestione dell’energia, la rigenerazione in frenata e le battaglie ravvicinate.

Il tracciato presenterà 14 curve, mentre restano ancora da definire lunghezza ufficiale e riferimenti cronometrici: nessun record, nessun giro veloce da difendere. Tutto nuovo per tutti.

E sarà anche una gara dal forte accento a stelle e strisce. Andretti, CUPRA KIRO e DS PENSKE correranno praticamente in casa, con l’obiettivo di trasformare il favore del pubblico in un risultato concreto. In Formula E, più che altrove, il contesto conta: temperatura, asfalto, gestione delle fasi di gara. Miami promette di essere un banco di prova severo. 
 

