Ritorno al futuro per Mahindra a Goodwood: Heidfeld "spaventa" Rowland e Sims

FORMULA E

Il decimo appuntamento del Mondiale elettrico chiama alla riscossa i due portacolori del team indiano.

È di solito la storia delle corse (a quattro e due ruote) a farla da padrona nel Goodwood Festival Of Speed del primo weekend dell'estate. Con rare ma molto significative eccezione. Domenica scorsa al FOS 2022 la tradizione ha aperto le porte la futuro, con l'esibizione della Formula E: nel caso specifico la Gen3 che darà vita al Mondiale elettrico a partire dal 2023 e che Mahindra Racing ha in qust caso affidato alle mani esperte di Nick Heidfeld. © Twitter

Pilota ufficiale Mahindra dal 2015 al 2018 (dopo l'esordio con Venturi nel 2014), il quarantacinquenne pilota tedesco di Moenchengladbach ha dato spettacolo sulla strip collinare che - passando davanti alla sontuosa magione di Lord March, l'organizzatore dell'evento - rappresenta la delizia di migliaia di fans del motorsport. Nessuna velleità agonistica per Quick Nick (dodici stagioni in Formula Uno e nessuna vittoria... come d'altronde in Formula E). Non è dell'ex pilota di Sauber, Williams e BMW (tre le altre) che devono preoccuparsi Oliver Rowland ed Alexander Sims, gli attuali piloti del team indiano ma... delle loro performances nel campionato che - sabato 2 luglio a Marrakesh - affronta la decima delle sedici prove in programma.

I due piloti inglesi occupano rispettivamente la quindicesima e la diciottesima posizione della classifica generale: dieci punti per Rowland, solo due per Sims. Se non altro Oliver e Alexander possono contare sull'ottimo score Mahindra in Marocco, forte delle vittorie di Felix Rosenqvist nel 2018 e di Jérôme D'Ambrosio l'anno dopo. Fare bottino pieno aiuterebbe molto la causa (alle spalle di Mahindra tra i team è solo NIO) ma soprattutto la mission dei due piloti biancorossi. La top ten è lontanissima: quarantaquattro punti dividono il... meglio piazzato Rowland da Antonio Félix Da Costa, che occupa la decima posizione a quota 54 punti. Il campione 2020 è anche il vincitore della quarta e più recente edizione dell'E-Prix marocchino (2020), davanti a Maximilian Guenther ed al proprio compagno di colori Jean-Eric Vergne, molto meglio piazzato del portoghese nella classifica generale.

Solo cinque punti dividono infatti JEV dal leader della generale Stoffel Vandoorne (121 a 116), ma l'istrionico pilota francese di DS Techeetah deve al tempo stesso guardarsi da Edoardo Mortara (Venturi) che lo segue a due sole lunghezze e da Mitch Evans (Jaguar) che ha vinto all'inizio di giugno a Djakarta ed è il quarto pilota in grado di "doppiare" quota cento punti.