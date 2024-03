Ritorno al futuro: Lola e Yamaha insieme in Formula E dal 2025

FORMULA E

L'annuncio è arrivato nelle ore che precedono il quinto round del Mondiale elettrico nella capitale giapponese

La Lola sbarca in Formula E













Sarà senza ombra di duebbio uno degli argoimenti di conversazione più gettonati nel paddock di Tokyo, dove sabato 30 marzo va in scena il quinto round del Mondiale di Formula E: dalla prossima stagione all'attuale griglia di partenza si aggiungerà un inedito binomio: quello formato da Lola e Yamaha. Propria alla viglia dei primi turni di prove del round giapponese è stato infatti annunciato il ritorno dello storico brand inglese Lola Cars (assente da molti anni dal motorsport ad altissimo livello) e la partnership tecnica pluriennale con Yamaha Motor Company.

Mark Preston, Direttore Motorsport, Lola Cars Ltd: "Siamo entusiasti di confermare il nostro ingresso in Formula E. Per noi, questa è più di una semplice opportunità per riportare Lola in pista, è anche una fantastica piattaforma per lo sviluppo tecnologico. Lola Cars ha una lunga storia di successi nel design aerodinamico e del telaio. Questo progetto ci consentirà di creare una piattaforma elettrificata unica nel suo genere, con un focus sul software al suo interno, per fornire una base per i piani più ampi di Lola nel definire il futuro della tecnologia degli sport motoristici. La partnership è il primo di una serie di importanti progetti pianificati per ristabilire l'azienda britannica come leader del settore nell'ingegneria sostenibile e nel motorsport, concentrandosi strategicamente su tre aree dell'elettrificazione, dell'idrogeno e dei carburanti e materiali sostenibili".

Till Bechtolsheimer, Presidente di Lola Cars Ltd: "Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Yamaha Motor Company mentre entriamo nel campionato mondiale ABB FIA Formula E. Essere stati selezionati da uno degli OEM più innovativi al mondo per collaborare a un progetto di questa importanza è una testimonianza del calibro del team che abbiamo costruito in Lola. Il focus di questo progetto è proprio lo sviluppo tecnologico in cui Lola è completamente investita. Vediamo il propulsore elettrico da 350 kW ad alta efficienza che è alla base del perimetro del costruttore in Formula E, come una tecnologia fondamentale con applicazioni entusiasmanti in molte forme di motorsport internazionale di alto livello nei prossimi anni".

Heiji Maruyama, Amministratore Delegato e Direttore, Yamaha Motor Co Ltd. " Yamaha Motor Company sta accelerando la ricerca e lo sviluppo di varie tecnologie che contribuiscono alla sostenibilità. In qualità di partner tecnico, speriamo di acquisire tecnologie di gestione dell'energia più avanzate attraverso il più alto livello di corse elettriche in Formula E. Condividiamo anche la nuova filosofia di Lola per il motorsport sostenibile e siamo molto lieti e onorati di stringere questa partnership con loro".

Da quando ha acquisito Lola Cars nel 2022, Bechtolsheimer e il suo team hanno sviluppato il loro programma da una nuova sede globale a Silverstone, nel Regno Unito, basandosi sull'eredità del produttore di auto da corsa di maggior successo di tutti i tempi.

Fondata da Eric Broadly nel 1958, Lola Cars ha progettato e prodotto quasi cinquemila auto da corsa in quattrocento diversi tipi di modelli, ottenendo un successo senza precedenti nei campionati di sport motoristici di tutto il mondo, tra cui IndyCar, Le Mans, Formula 1, Can-Am, Formula 3000, Formula 5000, A1GP, Formula Ford e Touring Cars.

Questa partnership continua l'importanza di lunga data di Lola Cars in Giappone. Lola Cars ha una lunga storia di coinvolgimento nel motorsport giapponese, principalmente in quello che ora è noto come Japanese Super Formula Championship, vincendo 13 campionati in due decenni dal 1987, quando era conosciuta come All Japan F3000. Lola ha anche collaborato con i produttori giapponesi per creare veicoli iconici in diverse discipline automobilistiche, tra cui Formula 1, IndyCar e Le Mans.