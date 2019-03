Ritorna E-Planet, dalla mobilità ecosostenibile alla Formula E

08/03/2019

Domenica 10 marzo su Italia 1 – alle ore 14.00 - torna E-Planet. Il programma sulla mobilità ecosostenibile condotto da Ronny Mengo, alla sua terza edizione (in onda ogni domenica fino al 21 aprile), parte con un’inchiesta sul traffico a Milano dopo l’introduzione recente della zona B. La città segue l’esempio delle grandi capitali europee e si attrezza per un futuro che privilegerà il trasporto ibrido ed elettrico per ridurre le sostanze inquinanti che soffocano le metropoli.



Poi Fabiano Vandone spiegherà quanto e come i principali marchi dell’automobile utilizzino la Formula E come laboratorio per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche da trasferire sulla produzione di serie.



Produzione di serie che è in passerella a Ginevra, salone che ha dato ampio risalto alle novità elettriche proposte dai più grandi marchi mondiali dell’automotive. Spazio anche alla gara di Hong Kong, quinto appuntamento del Mondiale, che si corre sempre domenica ma in mattinata.