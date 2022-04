Qualifiche Montecarlo: Evans batte Wehrlein per la pole; 2. fila per Vergne e Vandoorne; 19. Giovinazzi

FORMULA E

Reduce dal doppio successo di Roma, il pilota neozelandese della Jaguar mette a segno a Montecarlo la pole per il sesto round stagionale.

Continua in Formula E il "Magic Moment" di Mitch Evans. Dopo il doppio brindisi all'EUR di Roma, il pilota della Jaguar ha battuto Pascal Wehrlein nel dello finale per la pole dell'E-Prix di Montecarlo. Jaguar e Porsche in prima fila quindi. Dalla seconda scatteranno invece l'attuale leader della classifica generale Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) e Stoffel Vandoorne con la Mercedes. Terza fila per Lucas Di Grassi (Venturi) e per André Lotterer (Porsche). Sarà al via dalle retrovie invece Antonio Giovinazzi, autore del diciannovesimo tempo. Getty Images

Dopo Roma, Montecarlo: gli scenari più glamour del Mondiale di Formula E continuano a sorridere a Mitch Evans che - nelle qualifiche del sesto round stagionale - non si permette distrazioni e soprattutto non fa sconti alla concorrenza: prima stabilisce il miglior tempo nel suo gruppo eliminatorio, poi si affaccia alla fase degli scontri diretti battendo Lucas Di Grassi nei quarti di finale. Sconfitto Jean-EricVergne nelle seminali, il "kiwi" di Jaguar affronta e (unico a scendere sotto il muto del minuto e trenta secondi) batte per due decimi nella sfida per la pole il tedesco Wehrlein che a sua volta si era fatto strada con il secondo tempo nel suo gruppo eliminatorio e si era poi sbarazzato del compagno di squadra André Lotterer nel malaugurato "derby" Porsche dei quarti e Stoffel Vandoorne nelle semifinali. Dalla quarta fila prenderanno il via Robin Frijns (Envision) ed il campione in carica Nyck De Vries (Mercedes).

Restano esclusi dai duelli che assegnano le caselle di partenza dalla prima alla quarta fila alcuni dei primattori del Mondiale. Edoardo Mortara deva accontentarsi dell'ottava fila in compagnia di Jake Dennis. Partirà dalla settima fila invece la gara di Sam Bird, compagno di squadra del poleman Evans, mentre il vincitore dell'E-Prix di Monaco del 2021 Antonio Félix Da Costa prenderà il via dalla decima fila al fianco di Oliver Rowland.

Nessun progresso significativo purtroppo per Antonio Giovinazzi rispetto ai precedenti appuntamenti. Su di un tracciato che il nostro conosce a menadito per via dei suoi trascorsi in Formula Uno. Autore del diciannovesimo tempo, Antonio apre la decima fila, completata da Sergio Sette Camara, suo compagno di squadra nel team Dragon Penske.