Pole di Evans a Portland davanti a Huhghes, misisione rimonta per Wehrlein e Cassidy 

Mitch Evans la spunta su Norman Nato nel duello finale delle qualifiche di gara-uno a Portland, round tredici del Mondiale FIA di Formula negli USA. Grazie ai tre punti-bonus che spettano all'autore della pole, il neozelandese "esperto" del team TCS Jaguar si rilancia anche nella corsa al titolo. Al suo fianco al via però Evans non avrà il pilota francese del team Andretti, perché Norman deve scontare una penalità da ben dieci posizioni sulla griglia e dovrà schierarsi addirittura in sesta fila. Ad approfittarne saranno innanzitutto i due piloti fatti fuori dal poleman Evans e dallo stesso Nato nelle semifinali: rispettivamente Jake Hughes (McLaren), promesso all'esterno della prima fila e Robin Frijns (Envision) che si sposta all'interno della seconda, completata da Antonio Félix Da Costa (eliminato proprio da Frijns ai quarti) con l'unica delle due Porsche ufficiali in grado di superare la fase a gruppi. Il suo compagno di squadra e leader della classifica generale Pascal Wehrlein infatti sarà al via dall'ottava fila insieme all'elvetico Nico Muller con la Gen3 di ABT Cupra. Peggio del tedesco ha fatto il suo più immediato inseguitore nella classifica generale (167 punti a 142) Nick Cassidy - connazionale e compagno di squadra di Evans - affiancato proprio dal retrocesso Nato. Dalla terza fila al via il britannico Dan Ticktun (ERT) e Edoardo Mortara con la Mahindra. Quinta fila per Sebastien Buemi (Envision) e per il campione in carica Jake Dennis (Andretti).