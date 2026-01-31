Pole a sorpresa: Nico Müller porta Porsche davanti a tutti

Pole position inattesa nell’E-Prix di Miami, terzo round del Mondiale Formula E. Sul tracciato cittadino da 2,3 chilometri ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, a firmare il miglior tempo è Nico Müller con la Porsche ufficiale, capace di imporsi nella finale dei duelli su Felipe Drugovich, sorpresa di giornata al volante della Andretti motorizzata Porsche. Come di consueto non sono mancate le sorprese fin dalla fase a gruppi, che ha ribaltato diversi valori attesi.