E-Prix Miami

Pole a sorpresa: Nico Müller porta Porsche davanti a tutti

Al Miami International Autodrome il pilota svizzero conquista il miglior tempo. Per lui è la prima pole position in carriera in Formula E. Semaforo verde della gara alle 20 italiane con diretta streaming su Sportmediaset.it e differita in seconda serata su Canale 20. 

31 Gen 2026 - 17:47
Pole position inattesa nell’E-Prix di Miami, terzo round del Mondiale Formula E. Sul tracciato cittadino da 2,3 chilometri ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, a firmare il miglior tempo è Nico Müller con la Porsche ufficiale, capace di imporsi nella finale dei duelli su Felipe Drugovich, sorpresa di giornata al volante della Andretti motorizzata Porsche. Come di consueto non sono mancate le sorprese fin dalla fase a gruppi, che ha ribaltato diversi valori attesi.

Gruppo A: big eliminati

Nel Gruppo A subito fuori il campione del mondo Rowland solo sesto posto per il pilota della Nissan,  mentre Mortara chiude addirittura nono, coinvolto in un contatto con Buemi. Passano invece Nato, Cassidy, De Vries e Müller. Fuori anche Evans, quinto e quindi escluso dai duelli.

Gruppo B: Drugovich sorprende

Nel gruppo B accedono alla fase successiva Barnard, Da Costa, Eriksson e Drugovich. Restano esclusi Wehrlein (P6), Dennis (P8) e Ticktum (P9), in una sfida che ha visto i piloti molto compatto e senza margine di errore.

Duelli: Müller e Drugovich costruiscono l’impresa

Nei quarti di finale, Nato affronta Müller mentre Cassidy sfida De Vries. Nella parte bassa del tabellone, Barnard contro Drugovich e Da Costa contro Eriksson. De Vries elimina Cassidy, che compromette tutto con una sbavatura alla prima curva. Müller batte Nato, finito lungo all’ultima curva. Da Costa fa valere l’esperienza contro Eriksson, alla prima apparizione nei duelli. Ma il colpo lo piazza Drugovich: al debutto assoluto nei Duels, il brasiliano supera Barnard per un solo centesimo. Il suo 55.700 è il miglior tempo dei quarti.

In semifinale Müller ha la meglio su De Vries, mentre Drugovich continua a sorprendere battendo anche Da Costa.

Finale tutta Porsche

La finale mette di fronte Porsche ufficiale e team cliente. Per Andretti, con una nuova livrea, è l’E-Prix di casa. Ma la scena se la prende Nico Müller: 0:55:455, giro preciso, senza sbavature e tre punti bonus.

Per lo svizzero è la prima pole position in 65 gare di Formula E. È anche il terzo poleman diverso in tre gare stagionali, dopo Wehrlein a San Paolo e Buemi in Messico: segnale di un campionato equilibratissimo.

L’E-Prix di Miami scatterà alle 20:00 ora italiana, con diretta live-streaming su Sportmediaset.it e differita in seconda serata su Canale 20.

