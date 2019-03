Nazionale piloti in versione Formula E: che sfida a Roma

20/03/2019

La Nazionale piloti sbarca a Roma per l'E-Prix di Formula E in programma sabato 13 aprile e grande esclusiva Mediaset. La squadra del ct Mario Di Natale scenderà in campo giovedì 11 aprile allo stadio Tre Fontane di Roma alle 18 contro l'All Stars Roma, selezione formata da ex giocatori e personaggi dello spettacolo. Vestirà la maglia bianconera anche Felipe Massa che sui social ha commentato: "Non vedo l'ora di giocare".