Libere 2 Mexico City: Evans e la Jaguar al comando, Maserati insegue con Guenther

Ruggito del "Giaguaro" Mitch Evans nel secondo turno di prove libere dell''E-Prix di Mexico City che apre la decima stagione del Campionato del Mondo FIA di Formula E. L'esperto neozelandese ha segnato il miglior tempo in un minuto, 13 secondi e 606 millesimi al volante della GEN3 bianconera del team ufficiale TGS Jaguar. Secondo tempo (e distacco contenuto in 64 soli millesimi di secondo) per il tedesco Maximilian Guenther con la Maserati MSG Racing davanti all'olandese Robin Frijns, neoacquisto di Envision Racing. Chiudono la top five il vicecampione Nick Cassidy (che ha ceduto il proprio posto proprio a Frijns, andando ad affiancare il connazionale Evans alla Jaguar) e il campione del mondo 2022 Stoffel Vandoorne (DS Penske). Il suo compagno di squadra Jean-Eric Vergne è ottavo a 435 millesimi dalla vetta e precede il campione in carica Jake Dennis (Andretti) che precede di un solo millesimo l'altro pilota inglese Jake Hughes (McLaren), che era stato il più veloce nel turno di apertura del weekend messicano, chiudendo però il turno contro le barriere. Evans e la Jaguar mettono insomma nel mirino la pole position, senza dimenticare che al neozelandese è stata comminata la penalità di una posizione sulla griglia di partenza per mancata osservanza della bandiera rossa esposta proprio al termine della prima sessione di prove.