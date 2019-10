La Nissan si mette il kimono per battere tutti

In vista della prossima stagione della Formula E, Nissan presenta la nuova livrea della sua auto da corsa, in una versione inedita che rende omaggio al Giappone, pronta per sfidare i concorrenti sulle strade di tutto il mondo. I motivi, di colore nero bianco e rosso si ispirano ai tessuti dei kimono giapponesi, simboli tradizionale di longevità e fortuna. Cosa che si augurano di avere i piloti Sebastien Buemi e Oliver Rowland. Questi temi saranno ripresi anche su Nissan LEAF NISMO RC, il veicolo ad alte prestazioni con doppio motore elettrico che si sviluppa dalla gamma di Nissan LEAF.