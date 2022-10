La Formula E sbarca in Giappone: si corre a Tokyo dal 2024

ufficiale

Si correrà sul lungomare della baia nel quartiere di Ariake di Koto Ward

© ufficio-stampa La Formula E sbarca in Giappone dal 2024: il campionato totalmente elettrico correrà a Tokyo. L'accordo è stato firmato dall'amministratore delegato della FE Jamie Reigle presso il Tokyo Metropolitan Government Building con il governatore di Tokyo, Yuriko Koike. Un percorso speciale sarà allestito intorno al centro espositivo Tokyo Big Sight, situato sul lungomare della baia di Tokyo nel quartiere Ariake di Koto Ward, lontano dal centro della città, nella primavera 2024.

"Sono entusiasta e onorato di stare al fianco del governatore Koike e di annunciare la partnership di collaborazione tra il governo metropolitano di Tokyo e la Formula E", ha affermato Reigle. "Insieme lavoreremo per portare una gara di Formula E in città nel 2024 a sostegno di Zero Emission Impegno di Tokyo. Tokyo è un'iconica città mondiale, riconosciuta come innovatrice nella tecnologia di consumo, leader nell'industria automobilistica e trendsetter culturale globale. La Formula E è lieta di collaborare con il governo metropolitano di Tokyo per stabilire la città come punto di riferimento nelle iniziative a emissioni zero".