La Formula E riparte da Marrakech: la guida

11/01/2019

Il 2019 dei motori si apre con l'E-Prix di Marrakech: è tutto pronto in Marocco per il secondo appuntamento del Mondiale di Formula E. Grande attesa per una gara che si preannuncia spettacolare con tanti sorpassi e che Italia 1 trasmettrà in diretta esclusiva a partire dalle ore 15:30.



LA PROGRAMMAZIONE TV La Formula E è in esclusiva su Mediaset che garantisce, come sempre, una grande copertura. I semafori si spegneranno alle 16 di sabato, ma Italia 1 si accenderà già alle 15:30 con un ampio pre gara con i nostri inviati a Marrakech. Dopo la bandiera scacchi spazio ai commenti e alle interviste dei piloti. Il tutto sarà visibile anche in streaming sul nostro sito Sportmediaset.it e sulla nostra app.



Telecronaca di Ronny Mengo e Nicola Villani, con la consulenza tecnica di Fabiano Vandone. Inviata ai box Anna Capella. In conduzione nei pre e post gara Irene Saderini.

IL FAVORITO Il pronostico delle gare di Formula E è sempre incerto, ma il campione del mondo Jean-Eric Vergne sembra essere il più accreditato alla vittoria. Il francese, grazie alla velocità della sua DS Techeetah, vuole vendicare il secondo posto della gara inaugurale di Ryad vinta da Da Costa con la Bmw. Attenzione anche a Lotterer, compagno di squadra di Vergne.



IL TRACCIATO Si corre su un tracciato di 2,99 km che ricorda un "otto" a pochi minuti dalla Medina e dai famosi Souk. Dodici curve e tre lunghi rettilinei dove si potranno assistere a diversi sorpassi.



L'ALBO D'ORO Siamo alla stagione 5, ma a Marrakech si corre per la terza volta. La vittoria nel 2016 è andata a Buemi con Rosenqvist secondo, mentre nel 2018 si sono scambiati le posizioni con lo svedese a salire sul gradino del podio al volante della Mahindra. In entrambe le occasioni terza piazza per Bird.



IL FORMAT DELLE GARE Questa stagione vede ogni E-Prix diventare una corsa a tempo, della durata di 45 minuti +1 giro. Ciò significa che i fan possono assistere alla gara dall'inizio alla fine in appena un'ora. In questa stagione, i piloti seguiranno un format innovativo nelle gare, "l’ATTACK MODE", in ogni E-Prix. I piloti potranno utilizzare un boost di potenza in più un numero di volte variabile di gara in gara, così da aumentarne l’imprevedibilità e il divertimento dei fan.

LE VETTURE: ECCO LA GEN2 Dopo la quarta stagione di Formula E, la quinta stagione vede l'introduzione della rivoluzionaria Gen2, che stabilisce nuovi standard nelle corse elettriche. Dal lancio al Salone di Ginevra nel marzo 2018, la vettura ha guadagnato molta attenzione per il suo aspetto quasi teatrale, tanto da essere paragonata alla Batmobile. Oltre all'estetica, la Gen2 è stata migliorata anche in termini di potenza ed efficienza. Il nuovo powertrain ha una potenza massima di 250kW e raggiunge velocità massime di circ

I PILOTI La line-up completa per la stagione 2018/2019 è la seguente:

Lucas di Grassi, Brasile, AUDI Sport ABT Schaeffler

Daniel Abt, Germania, AUDI Sport ABT Schaeffler

Sam Bird, UK, Virgin Racing

Robin Frijns, Paesi Bassi, Virgin Racing

Nelson Piquet Jr, Brasile, Panasonic Jaguar Racing

Mitch Evans, Nuova Zelanda, Panasonic Jaguar Racing

Felipe Massa, Brasile, Venturi Formula E Team

Edoardo Mortara, Svizzera, Venturi Formula E Team

Jose Maria Lopez, Argentina, GEOX Dragon

Maximilian Gunther, Germania, GEOX Dragon

Sebastien Buemi, Svizzera, Nissan e.dams

Oliver Rowland, UK, Nissan e.dams

Oliver Turvey, UK, NIO Formula E Team

Tom Dillman, Francia, NIO Formula E Team

Jean-Eric Vergne (c), Francia, DS Techeetah

Andre Lotterer, Germania, DS Techeetah

Pascal Wehrlein, Germania, Mahindra Racing

Jerome d’Ambrosio, Belgio, Mahindra Racing

Antonio Felix da Costa, Portogallo, BMW i Andretti

Alexander Sims, UK, BMW i Andretti

Stoffel Vandoorne, Belgio, HWA Racelab

Gary Paffett, UK, HWA Racelab

