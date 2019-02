La Formula E diventa... Extreme

31/01/2019

E' stata presentata Extreme E - una pionieristica serie di corse elettriche fuoristrada che si svolgerà in cinque dei luoghi più unici e remoti del pianeta - dalla leggenda del motorsport Gil de Ferran e dall'imprenditore Alejandro Agag . L'innovativo concept che unisce sport e divertimento, vedrà come protagonisti SUV che si sfideranno in ambienti estremi, esaltando non solo la prodezza di questi veicoli, piloti e delle tecnologie avanzate, ma soprattutto le peculiarità di ciascuno degli ecosistemi dove avranno luogo le gare. L'inizio è previsto per gennaio 2021: cinque eventi si terranno in luoghi di straordinaria bellezza naturale, minacciati dai cambiamenti climatici e da altre sfide, come l'Artico, l'Himalaya, il deserto del Sahara, la foresta pluviale amazzonica e le isole dell'Oceano Indiano. Dimostrando le prestazioni delle auto elettriche che si sfideranno su terreni e in condizioni difficili, Extreme E giocherà un ruolo chiave nella promozione di una consapevolezza globale riguardo le problematiche specifiche di ogni ambiente, come lo scioglimento delle calotte polari, la deforestazione, la desertificazione, il ritiro dei ghiacciai montani, l'inquinamento plastico e l'innalzamento del livello del mare.

Annunciata a bordo dell'ex Royal Mail Ship - St. Helena - accanto al Tower Bridge a Londra, Extreme E si impegna a rispettare la vocazione emissioni-zero, e a prendere parte alle iniziative in corso in ciascuna destinazione per contribuire al ripristino e alla ricostruzione degli ecosistemi danneggiati già colpiti dai cambiamenti climatici. L'acclamato esploratore e ambientalista britannico David de Rothschild sarà chief explorer di Extreme E e guiderà l'avventura che porterà le corse elettriche in alcune delle località più remote del mondo. Nello spirito delle grandi spedizioni del passato, le attrezzature necessarie saranno trasportate via mare, a bordo di una nave da 7.000 tonnellate, che in precedenza forniva rifornimenti all'isola di Sant'Elena, nell'Oceano Atlantico meridionale. RMS St. Helena fungerà da "paddock galleggiante" per Extreme E e sarà modernizzata e migliorata utilizzando le tecnologie di emissione verdi, come parte di un progetto di ristrutturazione da svariati milioni di sterline.



"I progressi delle tecnologie alla base dei veicoli elettrici e l'impatto che le soluzioni di mobilità pulita possono avere nella lotta al cambiamento climatico globale sono temi che mi appassionano da sempre. Credo fermamente che Extreme E possa contribuire a rendere il mondo più sostenibile più velocemente, ci avvarremo di un "dream team" per trasformare la nostra ambizione in realtà. Gil de Ferran è un leader nel mondo del motorsport, e con David de Rothschild e Fisher Stevens, Extreme E ha completato un team con due dei migliori nei rispettivi campi. Allo stesso modo, l'ingresso di Continental Tyres come partner fondatore - e CBMM come fornitore di niobio - è un enorme spinta per Extreme E e mostra il forte interesse nei confronti di questo sport sostenibile e del nuovo concept di divertimento che promuove", le parole del presidente della Formula E, Alejandro Agag.