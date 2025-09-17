La Citroen entra in Formula E con il botto: Vergne e Cassidy i piloti

La casa francese farà il suo debutto la prossima stagione con due piloti di alto rango
© Ufficio Stampa
Dopo aver dominato per anni nel Mondiale Rally, la Citroen torna ufficialmente nel mondo delle corse. Lo fa, però, lasciando gli sterrati per la pista: la casa francese, infatti, sbarcherà in Formula E già la prossima stagione con una squadra che sulla carta sarà subito vincente. L'ingaggio di due piloti come Jean-Eric Vergne e Nick Cassidy conferma le ambizioni di Citroen. Due piloti di grande talento, con una profonda esperienza nel campionato delle monoposto elettriche, che difenderanno i colori del brand di Stellantis.
Vergne, pilota francese di 35 anni, si è affermato come una figura di primo piano del motorsport moderno. Dopo una brillante carriera nelle monoposto nazionali e internazionali, ha conquistato un ruolo di primo piano in Formula E, diventando il primo pilota a vincere due titoli consecutivi. La sua versatilità si estende anche alle gare endurance, dove corre con Peugeot TotalEnergies nel FIA WEC, accumulando esperienze e risultati su ogni tipo di circuito.
Cassidy, 31 anni, neozelandese, è uno dei talenti più completi della sua generazione nel motorsport. Dopo gli inizi promettenti nel karting e nelle monoposto, ha brillato in Giappone conquistando la “Triple Crown giapponese” (Super Formula, Super GT e Formula 3). Nel 2020 è approdato in Formula E, imponendosi subito come uno dei principali contendenti al titolo, collezionando vittorie e podi. Dopo due stagioni di rilievo con Jaguar TCS Racing, entra a far parte del team Citroën Racing ed è anche impegnato nel FIA WEC con Peugeot TotalEnergies.
Gli avversari sono avvisati.
Commenti (0)