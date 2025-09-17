La Citroen entra in Formula E con il botto: Vergne e Cassidy i piloti

Cassidy, 31 anni, neozelandese, è uno dei talenti più completi della sua generazione nel motorsport. Dopo gli inizi promettenti nel karting e nelle monoposto, ha brillato in Giappone conquistando la “Triple Crown giapponese” (Super Formula, Super GT e Formula 3). Nel 2020 è approdato in Formula E, imponendosi subito come uno dei principali contendenti al titolo, collezionando vittorie e podi. Dopo due stagioni di rilievo con Jaguar TCS Racing, entra a far parte del team Citroën Racing ed è anche impegnato nel FIA WEC con Peugeot TotalEnergies.