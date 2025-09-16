Ds Penske punta sui giovani: inaggiato Barnard a fianco di Guenther

Eugenio Franzetti, DS Performance Director, ha dichiarato:

“Siamo felici di accogliere la giovane stella della Formula E nel nostro team. La sua giovane età, il suo talento e la sua motivazione saranno essenziali per permettergli di conquistare dei podi e di attestarsi tra i leader della stagione che sta per iniziare. Sono certo che formerà una grande squadra con Max e che riuscirà a ottenere il massimo dalla DS E-TENSE FE25. Contemporaneamente desidero ringraziare l’unico bicampione del mondo di Formula E, con il quale ho avuto il grandissimo piacere di lavorare per otto stagioni. Con la sua grande esperienza e il suo impegno, Jean-Eric ha contribuito enormemente ai risultati ottenuti dal marchio. Questa collaborazione straordinariamente produttiva tra “Jev” e DS Automobiles rappresenta un capitolo importante nella storia della Formula E”.