Impresa Drugovich: prima pole in carriera a Shanghai

La sessione è iniziata nel segno delle sorprese. Nel Gruppo A Nico Müller ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Taylor Barnard, Pepe Martí e Oliver Rowland. Proprio Martí ha centrato per la prima volta l'accesso ai Duels, conquistando anche il miglior risultato in qualifica della sua giovane carriera. La vera notizia, però, è arrivata dall'eliminazione di entrambe le Jaguar. Il leader del campionato Mitch Evans e Antonio Félix da Costa non sono riusciti a superare la fase a gruppi, complicando una giornata che potrebbe pesare nella lotta iridata.