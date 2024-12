Il Mondiale tappa per tappa: è un tour planetario, manca solo l'Italia!

Da San Paolo del Brasile a Londra lungo una rotta intercontinentale (per non dire planetaria) che prevede scali nelle stesse Americhe, in Medio e in Estremo Oriente, destinazione finale Europa (per l'ormai classico gran finale a Londra di fine luglio) e purtroppo si limita a... sorvolare l'Italia che perde la tappa primaverile di Misano Adriatico. È la prima volta dal 2018 che non scocca la scintilla tra il nostro Paese e la Formula E, dopo quattro edizioni consecutive dell'E-Prix di Roma Eur (dal 2019 al 2023, con cancellazione-Covid 2020) e quella one-off del 2024 al Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli. Un viaggio lungo quasi otto mesi, quello del Campionato del Mondo FIA di Formula E 2024/2025, e soprattutto un match per i titoli in palio da sedici round in dieci diverse grandi città, con appuntamento doppio a Jeddah (Arabia Saudita al posto di Diriyah), Montecarlo (per la prima volta gara doppia) e poi ancora per le due tappe orientali di Tokyo e Shanghai e per quelle europee della prossima estate sull'asse "storico" Berlino-Londra. Gara unica nell’imminente via stagionale in Brasile, nelle altre due tappe panamericane di Mexico City a gennaio e Miami (dove la Formula E torna dopo un intero decennio) a metà aprile e poi solo più a Djakarta (alle porte dell'estate) in Indonesia, dove invece il Mondiale elettrico fa il suo ritorno dopo un solo anno di assenza.